Opernfestspiele wieder im Rittersaal

Das Eröffnungskonzert der Opernfestspiele am 4. Juni in Heidenheim soll im renovierten Rittersaal stattfinden. Das hat laut "Heidenheimer Zeitung" das Amt für Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) der Stadt zugesichert. Im vergangenen Jahr stand der historische Saal auf Schloss Hellenstein wegen der Bauarbeiten nicht zur Verfügung, die Opernfestspiele fanden stattdessen, auch wegen Corona, auf einer Open-Air-Bühne im Brenzpark statt. Die Sanierung des Rittersaals kostet laut Bericht rund 2,3 Millionen Euro. Als nächstes ist die Instandsetzung der Südmauer des Schlosses geplant.