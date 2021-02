Der Kreis Heidenheim liegt seit sieben Tagen unter dem Corona-Inzidenz-Wert von 50 Infizierten je 100.000 Einwohner. Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg hat sich deshalb für eine Lockerung der Corona-Auflagen ausgesprochen.

Es sei spürbar, dass sich die Menschen im Umgang mit dem Lockdown immer schwerer täten. Dies könnte nicht weitere sechs bis acht Wochen so bleiben, sagte Ilg in einer Sitzung des Technik-und Umweltausschusses. In seiner Erklärung, die auf der Online-Seite der Stadt zu finden ist, heißt es wörtlich:

"Angesichts niedriger Inzidenzzahlen bei uns hoffe ich auf Lockerungen. Deshalb habe ich mich mit unseren Abgeordneten beraten und werde auch Ministerpräsident Kretschmann anschreiben und ihn bitten, in den anstehenden Gesprächen mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Merkel Lockerungen zu beschließen. Lockerungen, die sich an den Inzidenzzahlen orientieren, die sich nach den medizinischen Kapazitäten richten und an den regionalen Gegebenheiten bemessen." Bernhard Ilg, Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim

Solche Lockerungen würden Bund und Länder jedoch nur beschließen, sofern die Inzidenz auf niedrigem Niveau bleibe, wenn also Hygienekonzepte eingehalten würden – und wenn es zu keinem Ausbruch einer Mutante komme, so Ilg weiter. Er fordert daher die Bürger auf, sich weiter an Hygiene-und Abstandsregeln zu halten.

"...nicht weil der Staat es will, sondern weil unsere Händler, unsere Gastronomen und unsere Dienstleister darauf setzen, darauf angewiesen, ja davon abhängig sind, um zu überleben." Bernhard Ilg, Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim

In Giengen an der Brenz wurde die Maskenpflicht teilweise aufgehoben. picture-alliance / Reportdienste Marijan Murat

Maskenpflicht in Giengen an der Brenz teilweise aufgehoben

Im Kreis Heidenheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 24,1 (Stand: Samstag, 6.2.2021). Schon seit sieben Tagen in Folge lag der Wert damit unter der 50er Marke. In Giengen an der Brenz wurde am Samstag deshalb die Maskenpflicht innerhalb des Reichsstadtrings aufgehoben. In der Fußgängerzone bleibt sie weiter gültig, wenn der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.