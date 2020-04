Der Heidenheimer Maschinenbaukonzern Voith plant ab Mai Kurzarbeit an seinen deutschen Standorten. Im Detail sollen die Pläne noch mit Arbeitnehmervertretern ausgearbeitet werden. Voith will jeden einzelnen Standort prüfen. Die Kurzarbeit soll nicht konzernweit einheitlich eingeführt werden. An jedem Standort müsse geklärt werden, was möglich sei. Voith wolle die Geschäftsabläufe aufrecht erhalten, so Konzernchef Haag. Aufgrund der Corona-Pandemie verzichten leitende Angestellte und die Konzerngeschäftsführung von Voith im Mai auf zehn Prozent des Einkommens. Anfang April hatte Voith zwei Drittel seiner Belegschaft in Zwangsurlaub geschickt. Die außergewöhnlichen Betriebsferien liefen am Dienstag aus.