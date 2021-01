Aalen und Heidenheim wollen das städtische Leben digitalisieren und damit vereinfachen. Die beiden Städte nehmen gemeinsam an einem bundesweiten Projekt teil. Stolze 17,5 Millionen Euro erhalten Aalen und Heidenheim vom Innenministerium für ihre Wandlung in so genannte "Smart Cities". Für die kommenden fünf Jahre sind mehrere Einzelprojekte geplant: So könnten etwa magnetische Sensoren auf Parkplätzen Autofahrer über eine App gezielt zu freien Plätzen leiten. Glascontainer signalisieren, wenn sie voll sind, und verhindern dadurch wilde Müllablagerungen. Für Paketlieferungen in den Fußgängerzonen bietet sich ein Umschlagplatz an, auf dem die Pakete in Elektrofahrzeuge umgeladen werden. Das Städte-Duo Aalen / Heidenheim wurde deutschlandweit zusammen mit elf anderen Projekten ausgewählt