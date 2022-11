Heidenheim sagt großes Feuerwerk ab

per Mail teilen

Das seit rund zwei Jahren in Heidenheim geplante große Feuerwerk wird nun endgültig abgesagt. Stadtverwaltung und Gemeinderat begründen das mit den Kosten.

Ein großes Feuerwerk, das in Heidenheim für Silvester 2020 geplant war, wird definitiv nicht nachgeholt. Das hat am Freitag die Stadtspitze entschieden. Der Plan werde nicht weiter verfolgt, hieß es am Freitag aus dem Heidenheimer Rathaus.

Inzwischen wird das Projekt sowohl dem Gemeinderat als auch der Heidenheimer Stadtverwaltung zu teuer. 20.000 Euro hat die Stadt schon ausgegeben und einen Spezialveranstalter mit einem zentralen Feuerwerk beauftragt. Es hätte an Silvester 2020 stattfinden sollen.

Großes Feuerwerk in Heidenheim bereits drei Mal abgesagt

Doch wegen Corona wurde es abgesagt, auch im Jahr danach. Als man es diesen Sommer beim Brenzpark-Festival nachholen wollte, herrschte Waldbrandgefahr. Das Feuerwerk jetzt zum kommenden Jahreswechsel zu zünden, würde weitere 13.000 Euro kosten. Zuviel und derzeit nicht vertretbar, empfand die Heidenheimer Stadtverwaltung.