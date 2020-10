Im Heidenheimer Gemeinderat ist am Dienstagnachmittag der Haushaltsplan für das kommende Jahr eingebracht worden. Wegen der Corona-Pandemie fehlen laut Oberbürgermeister Bernhard Ilg 20 Millionen Euro. Die Stadt will deswegen Geld aus den Rücklagen entnehmen und auch Schulden aufnehmen. Dadurch sollen die geplanten Investitionen unter anderem in die Erneuerung der Innenstadt dennoch möglich sein. Der Haushaltsplan geht nun in die Beratungen.