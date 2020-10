per Mail teilen

Die Baseballer der Heidenheim Heideköpfe sind auf Meisterschaftskurs. Zum Auftakt der "Best-of-Five-Serie" gewannen die Heidenheimer beide Auswärtsspiele gegen die Bonn Capitols und liegen nun mit 2:0 in Führung. Den Heideköpfen fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Die Chance dazu gibt es am kommenden Samstag in Heidenheim beim Heimspiel gegen Bonn.