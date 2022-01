"Hedda Gabler": Erste Premiere am Theater Ulm im Neuen Jahr

Mit Ibsens "Hedda Gabler" feiert das Theater Ulm am Donnerstagabend die erste Premiere im Neuen Jahr. In der Corona-Pandemie könnte der Klassiker den Nerv der Zeit treffen.

Das streitende Bühnenpaar im Stück des Norwegers Henrik Ibsen Marc Lontzek, Theater Ulm

Im Stück des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen, das am Donnerstagabend Premiere im Theater Ulm feiert, spiegeln sich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Hedda, die anspruchsvolle Generalstochter, kehrt mit ihrem Bräutigam von ihrer ausgiebigen Hochzeits- und Studienreise zurück. Er versprach ihr ein Leben im Luxus, in der Hoffnung auf eine baldige Professur an der Universität der Heimatstadt. Als allmählich klar wird, dass diese Aussicht mehr als vage ist, gerät der korrekte, aber kleinliche Ehemann in Erklärungsnot. Nach Verwicklungen mit Heddas Jugendliebe bahnt sich für alle eine Katastrophe an.

Marie Luisa Kerckhoff spielt die Hauptrolle in "Hedda Gabler" von Ibsen Marc Lontzek, Theater Ulm

Corona-Pandemie: Ibsen-Klassiker könnte Nerv der Zeit treffen

Im Großen Haus des Theaters Ulm inszeniert Regisseur Andreas Nathusius den Ibsen-Klassiker von 1891, der in verunsichernden Zeiten der Pandemie wieder den Nerv der Zeit treffen könnte. Wie die erste Premiere des Theaters Ulm im Neuen Jahr beim Publikum im Großen Haus ankommt, erfahren Sie an dieser Stelle am Freitag.