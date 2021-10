Neuer OB von Heidenheim stellt Haushaltsentwurf vor

Der neue Oberbürgermeister von Heidenheim, Michael Salomo (SPD), hat am Donnerstag im Gemeinderat seinen ersten Haushaltsplan für die Stadt vorgestellt. Der Etat für 2022 sieht Aufwendungen in Höhe von rund 160 Millionen vor. Dabei sind zusätzliche Kredite von rund 14 Millionen Euro eingeplant. Investieren will die Stadt vor allem in die Erschließung von Neubaugebieten und die Sanierung von Straßen und Schulen. Der Etat soll am 16.Dezember verabschiedet werden. Außerdem hat der Gemeinderat am Donnerstag einen Stopp der Sanierungsarbeiten im historischen Elmar-Doch-Haus beschlossen, um zu prüfen, ob im Erdgeschoss eine Gastronomie eingerichtet werden kann. Für die Klinikerweiterung auf dem Schlossberg hat der Gemeinderat einer öffentlichen Auslegung der Pläne zugestimmt.