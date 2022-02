Stadt will 90 Millionen Euro investieren

Die Stadt Schwäbisch Gmünd will in den Jahren 2022 und 2023 knapp 90 Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, der am Mittwoch dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Erstmals handelt es sich um einen Doppelhaushalt für zwei Jahre. Fast zwölf Millionen Euro sollen in diesem Jahr in den Technologiepark Aspen fließen - das größte Wirtschaftsprojekt der Stadt - um ein Wasserstoffzentrum und innovative Firmen anzusiedeln. Die Investition in den Park treibt auch die Verschuldung in Gmünd in die Höhe. Wie die Remszeitung berichtet, springt sie von rund 73 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund 118 Millionen in 2023. Bei vielen Investitionen werden inzwischen auch die Auswirkungen auf das Klima untersucht. Projekte mit einem Gesamtvolumen von fast 29 Millionen Euro in den Jahren 2022 und 23 helfen demnach, das Klima zu schützen - sei es die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik oder der Bau von Radwegen. Mehrere Millionen Euro werden auch wieder für Schulen und Kindergärten ausgegeben.