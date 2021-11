Keine Nachfolger in Sicht: Hausarztmangel im Kreis Dillingen

Resolution zum Hausarztmangel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Dillingen

Die 27 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Dillingen fordern in einer Resolution von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, die hausärztliche Versorgung zu verbessern. Die Situation verschärfe sich akut, heißt es in dem Schreiben der Kommunen. Im Kreis Dillingen habe die geringe Zahl an Hausärzten laut den Kommunen unter anderem zu einer niedrigen Quote bei den Corona-Impfungen geführt. Laut Bedarfsplanung sei ein Arzt im Kreis Dillingen für rund 1.700 Patienten zuständig. Diese Zahl sei zu hoch und liege über der Belastungsgrenze, so ein Sprecher des Landratsamtes.