In Syrgenstein im Kreis Dillingen gibt es bald einen neuen Hausarzt, beziehungsweise: eine neue Hausärztin. Damit ist für eine der beiden leerstehenden Praxen eine Vertretung gefunden. Der Hausärztemangel im Bachtal bleibt jedoch bestehen. Ein Arzt, der bereits in Rente ist, hat sich bereit erklärt, die Praxis vorübergehend zu betreiben. Außerdem gibt es eine Interessentin, die die Praxis dann ab April übernehmen will - die Chancen stünden gut, sagt die Syrgensteiner Bürgermeisterin Mirjam Steiner, dass die Ärztin kommen wird. Damit ist das Problem des Hausärztemangels aber nicht gelöst: Ursprünglich waren drei Ärzte für die rund 6.800 Bürgerinnen und Bürger in der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein da - zwei von ihnen sind im vergangenen Jahr gestorben. Wenn man betrachtet, dass in Bayern eine Arztpraxis im Schnitt etwa 1.600 Patienten betreut, bräuchte man noch mindestens einen weiteren Arzt.