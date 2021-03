Ein Einfamilienhaus in Erbach-Ersingen im Alb-Donau-Kreis ist nach einem Brand am Samstagnachmittag vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Zwei Brüder im Alter von 15 und 20 Jahren hatten am Samstag versucht, sich ein Essen zuzubereiten. Was dabei genau schiefgelaufen ist, ist nicht bekannt. Nach Polizeiangaben geriet die gesamte Kücheneinrichtung in Brand. Löschversuche der Beiden blieben erfolglos. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch andere Räume des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Familie kam bei Bekannten unter. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.