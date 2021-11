Nach dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Böbingen (Ostalbkreis) am Mittwoch ist das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar. Das berichtet die "Remszeitung". Das Haus soll am Wochenende so gesichert werden, dass ein Brandsachverständiger und ein Statiker sich einen Eindruck vor Ort verschaffen können. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses kamen bei Verwandten unter. Ursache für das Feuer war laut Polizei möglicherweise die unsachgemäße Lagerung von Asche.