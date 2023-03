per Mail teilen

In Aalen wird es demnächst eine Unterkunft speziell für obdachlose Frauen geben. Der Freundeskreis für Wohnsitzlose e.V. hat ein Haus gekauft und will es bis zum Sommer sanieren.

Vier obdachlosen Frauen in Aalen will der Freundeskreis für Wohnsitzlose ein neues Zuhause bieten. Mit der Wohngemeinschaft soll für die Frauen auch eine neue Perspektive entstehen.

Erstes Haus für obdachlose Frauen in Aalen

In Aalen betreibt der Freundeskreis für Wohnsitzlose bereits seit 2008 eine Obdachlosenunterkunft für Männer, erzählt der Vereinsvorsitzende Bernhard Richter. "Seither suchen wir etwas für Frauen. Immer wieder heißt es, da gibt’s genügend Wohnraum und Möglichkeiten. Aber wenn es dann konkret wird, wer wir sind und wer einziehen soll, gab es sehr schnell Vorbehalte", so der Pfarrer. "Jetzt gehört das Haus uns und wir können vier Frauen eine Chance geben."

Pfarrer Bernhard Richter engagiert sich für den Verein "Freundeskreis für Wohnsitzlose e.V." in Aalen. SWR

Weitere Spenden benötigt

Das Haus in Aalen hat laut dem Freundeskreis für Wohnsitzlose rund 315.000 Euro gekostet. Finanziert wurde es zum Großteil durch Spenden und bereits Angespartes, so Bernhard Richter. "Wir werden auch Aktionen machen, um das Haus der Öffentlichkeit vorstellen." Zudem werden laut Richter Freiwillige gesucht, die mithelfen wollen, das Haus zu renovieren.

Sanierungsbedürftig: Das Haus, in das die Frauen-WG einziehen soll, muss noch auf Vordermann gebracht werden. Der Freundeskreis für Wohnsitzlose in Aalen hofft auf freiwillige Helfer und Spenden für den Umbau. SWR

Jeder vierte Obdachlose ist eine Frau

Ein wichtiger Auslöser für die Wohnungslosigkeit bei Frauen ist laut Bernhard Richter Gewalt in der Familie oder in der Partnerschaft. "Die werden angepöbelt, da ist Gewalt immer ein Thema, Vergewaltigung und Prostitution." Das gelte es zu bekämpfen: "Wenn wir einen kleinen Schritt tun und einen geschützten Raum bieten können, dann wollen wir das auf jeden Fall tun."

Wer genau in die Frauen-WG einziehen darf, ist noch nicht beschlossen. Im Sommer dieses Jahres will der Freundeskreis für Wohnsitzlose laut Richter vier wohnungslose Frauen in Aalen auswählen.