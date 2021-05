Das "Haus der Nachhaltigkeit" in Ulm ist am Freitag mit einer virtuellen Veranstaltung gestartet. Die Initiative aus Vereinen, Kultur- und Umweltschutzorganisationen, Kommunen, Unternehmen sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Ulm, Neu-Ulm und der Region, will sich für nachhaltige Themen einsetzen. Als Netzwerk und Wandelwerkstatt versteht sich das "Haus der Nachhaltigkeit", programmatisch orientiere man sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. In den kommenden Wochen sind im "Haus der Nachhaltigkeit" Veranstaltungen zu Themen wie Ernährung, Gentechnik und Städtebau geplant.