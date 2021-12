Die Industrie- und Handelskammer Ulm hat nun die einhundertste Kindertagesstätte in der Region Ulm-Oberschwaben als so genanntes „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. Die Kita „Minigenius“ in Ulm habe das entsprechende Zertifikat erhalten, teilte die IHK mit. In diesen Einrichtungen wird die frühkindliche Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik besonders gefördert.