Hat sich da noch jemand illegal einen Weihnachtsbraten besorgt? - In Jettingen -Scheppach (Kreis Günzburg) hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Heiligabend eine Hasen aus einem Gartengrundstück gestohlen. Der Zuchthase befand sich nach Angaben des Besitzers zusammen mit einem anderen Hasen in einem verschlossenen Stall. Die Polizei sucht nun Zeugenhinweise auf den Hasendieb. Auf einem Nachbargrundstück hatte laut Polizei kurz zuvor ein Unbekannter eine Gans getötet. Auch hierbei handelte es sich um ein Zuchttier in einem umzäunten Gehege.