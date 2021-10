Hartmann in Heidenheim: Betriebsrat will Belegschaft informieren

per Mail teilen

Der Betriebsrat des Heidenheimer Medizin- und Pflegeprodukteherstellers Hartmann will am Montag die Belegschaft über das Aus des Produktionsstandorts informieren. 120 Beschäftigte sind davon betroffen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass Hartmann bis Ende 2023 die Wundmanagement-Produktion nun endgültig nach Polen verlegen wird. Laut einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung" wurden die monatelangen Verhandlungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmerseite beendet.

Die Zentrale des Hartmann-Konzerns in Heidenheim (Archivbild). SWR Annette Schmidt

Gutachten eingeholt

Beide Seiten hatten demnach auch Gutachten in Auftrag gegeben, um Alternativen zu einer Schließung und Verlagerung der Produktion zu finden. Doch, so zitiert die Zeitung das Unternehmen, nach Prüfung aller Optionen habe keine langfristig wirtschaftlich tragfähige Alternative gefunden werden können. So, dass man zu diesem Ergebnis gekommen sei.

Betriebsrat informiert Belegschaft

Das Unternehmen habe die Nachricht laut Bericht zunächst veröffentlicht, ohne zuerst alle Betroffenen zu informieren, hieß es. Der Betriebsrat will nun am Montag mit den Beschäftigten sprechen.

Neues Werk in Polen

Am neuen Standort in Polen will Hartmann auf einem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück ein neues Produktionsgebäude für den Bereich Wundmanagement errichten. Im März hatte die Hartmann AG ein Umsatzplus gemeldet. Im Raum Heidenheim beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 2.300 Mitarbeiter.