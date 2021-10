Hartmann schließt Wundmanagement-Produktion

Die Verhandlungen beim Heidenheimer Medizin und Pflegeprodukte-Hersteller Hartmann sind beendet: Die Wundmanagement-Produktion mit mehr als 120 Beschäftigten wird laut "Heidenheimer Zeitung" geschlossen. Monatelang haben Unternehmen und Arbeitnehmerseite verhandelt. Beide Seiten hatten demnach auch Gutachten in Auftrag gegeben, um Alternativen zu einer Schließung und Verlagerung der Produktion zu finden. Doch nach Prüfung aller Optionen habe keine langfristig wirtschaftlich tragfähige Alternative gefunden werden können, zitiert die Zeitung das Unternehmen am Freitag in ihrer Online-Ausgabe. Nun wird also die letzte Produktion am Standort bis Ende 2023 von Heidenheim nach Polen verlegt. Die Gewerkschaft wollte sich laut Bericht nicht äußern. Das Unternehmen habe die Nachricht veröffentlicht, ohne zuerst alle Betroffenen zu informieren. Der Betriebsrat wolle am Montag mit den Beschäftigten sprechen.