Der Heidenheimer Gesundheitskonzern Hartmann rechnet wegen der anhaltenden Corona-Pandemie mit einem deutlich höheren Umsatz. Das Unternehmen hat die Prognose für dieses Jahr angehoben. Bis zu 280 Millionen Euro hofft Hartmann bis Ende des Jahres zu verdienen. Bisher war die Konzernleitung von rund 100 Millionen weniger ausgegangen. In der Krise habe man deutlich mehr Desinfektionsmittel und Schutzprodukte verkauft als erwartet. Der gesunkene Absatz von Wundprodukten wegen verschobener Operationen wurde dadurch mehr als ausgeglichen, so Hartmann in einer Pressemitteilung. Den gestiegenen Bedarf an Desinfektionsmitteln habe man durch eine Erhöhung der Produktion decken können. Hartmann rechnet auch weiterhin mit einer großen Nachfrage.