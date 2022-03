Schwäbische Alb: Deswegen ist 2021 ein Hantavirus-Jahr

Das Jahr 2021 wird ein Hantavirus-Jahr, prognostiziert das Landesgesundheitsministerium. Besonders betroffen sind Gegenden mit großen Buchenwäldern wie auf der Schwäbischen Alb.

"Ich habe mich auf einen Schlag krank gefühlt, hatte Fieber, Kopfweh, weiche Knie", erinnert sich Frank Schürer. "Ich wusste, ich bin krank. Ich hatte dann vier bis fünf Tage wirklich hohes Fieber, dann wurde es langsam besser." Schürer ist Revierleiter des Forstlichen Stützpunkts Wental und hat sich 2019 mit dem Hantavirus angesteckt, der im schlimmsten Fall bis zum Nierenversagen führen kann. Bei Frank Schürer blieb es bei Fieber und grippeähnlichen Symptomen. Angesteckt hatte er sich wahrscheinlich auf einem Hochsitz.

Im Schwäbischen Wald überträgt zumeist die Rötelmaus das Hantavirus (Symbolfoto einer Rötelmaus) imago images IMAGO/STAR-MEDIA

Beim Hantavirus handelt es sich um einen Erreger, der bei uns hauptsächlich von der Rötelmaus übertragen wird. Die Infektionszahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr. Im letzten Epidemie-Jahr 2019 waren es landesweit 833 Fälle, im vergangenen Jahr dagegen nur 127. Im Jahr 2021 sind es allerdings bis jetzt schon 948 Fälle. Waldarbeiter sind deshalb im Moment besonders vorsichtig.

Infektionszahlen hängen von Buchenmast ab

Dass die Infektionszahlen von Jahr zu Jahr stark schwanken, hängt mit der sogenannten Buchenmast zusammen. So bezeichnet man Jahre, in denen die Bäume besonders viel Bucheckern tragen. So wie das im Herbst der Fall war, erklärt der Forstbezirksleiter Östliche Alb Hans Untheim. Die vielen Bucheckern führten zu einer intensiven Mäusevermehrung. Entsprechend verbreitet sind die Tiere: Sie dringen in Hütten, Garagen, Keller, Gartenlauben oder Holzstapel ein.

Schwere Fälle mit Nierenversagen habe es im Ostalbklinikum Aalen in diesem Jahr zwar noch nicht gegeben, sagt Prof. Dr. Ulrich Solzbach, aber dass es ein Hantavirus Jahr wird, mache sich bemerkbar. "Von ungefähr 50 Fällen, die wir im Ostalbkreis haben, hatten wir 27 bei uns stationär. Nicht alles schwere Fälle, aber das ist relativ viel." Wobei man sagen muss, dass es sich bei den 50 Fällem um die gemeldeten handelt. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich wesentlich höher sein.

Woher kommt die Bezeichnung Hantavirus? Die Bezeichnung des Virus stammt vom südkoreanischen Fluss Hantan: Während des Koreakriegs in den 1950er-Jahren erkrankten dort Tausende UNO-Soldaten an einer Infektion.

So schützen Sie sich vor dem Hantavirus

Eine Impfung gegen das Hantavirus gibt es nicht - aber Schutzmaßnahmen. Die Waldarbeiter benutzen einen speziellen Industriesauger, der keinen Staub aufwirbelt und die Abluft filtert. Aber auch im privaten Bereich gibt es einfache Mittel, um sich zu schützen. Revierleiter Frank Schürer empfielt "die FFP2-Maske, die wir jetzt alle griffbereit haben". Reinigungsarbeiten dort, wo die Maus vorkommen könnte, sollte man entweder nass oder feucht machen, damit kein Staub aufgewirbelt werde. Vom Staubsauger oder Besen rät er ab. Vorbeugen geht auch: Wenn möglich sollten Garagen und Hütten mäusefest gemacht werden, mit Gittern beispielsweise.