Späte Ehrung in Ulm für den jüdischen Mediziner Hans Hirschfeld

Das Leben des jüdischen Medizin-Professors Hans Hirschfeld

Hans Hirschfeld wurde 1873 in Berlin geboren, arbeitete nach seinem Studium unter anderem an der Charité und wurde 1922 zum Professor ernannt. Er hatte sich schon früh mit Bluterkrankungen beschäftigt, verfasste rund 160 Publikationen. Der jüdischstämmige Wissenschaftler verlor in der Nazizeit zuerst seine Lehrbefugnis und dann seine Zulassung als Arzt. Er wurde mit seiner Ehefrau ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er am 26. August 1944 ermordet wurde. Den beiden Töchtern des Ehepaares gelang es, den Nazis zu entkommen.