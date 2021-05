Ein Mann lädt in Senden (Kreis Neu-Ulm) in der Sparkasse sein Handy auf - und löst damit einen Polizeieinsatz aus. Es folgt ein Shitstorm im Netz, denn es geht um weniger als einen Cent.

Am vergangenen Sonntag in einer Filiale der Sparkasse in Senden: Ein Mann hängt offenbar sein Handy an die Steckdose im Vorraum. Die Filiale hat geschlossen. Eine Polizeistreife ertappt den 27-Jährigen auf frischer Tat und zieht die Staatsanwaltschaft hinzu. Die leitet gegen den Mann ein Strafverfahren ein - der Vorwurf: Entziehung von elektrischer Energie. Obwohl eine Handyladung lediglich zwischen 0,2 Cent und 0,4 Cent kostet - je nachdem, wo man recherchiert oder wie man rechnet.

Ein Mann soll in einer Sparkasse in Senden (Kreis Neu-Ulm) sein Handy aufgeladen haben - jetzt ermitteln die Behörden wegen Entziehung von elektrischer Energie. (Symbolbild) Imago IMAGO / imagebroker

Shitstorm in sozialen Netzwerken

Die Meldung löste eine Welle der Entrüstung in den sozialen Netzwerken aus. Das lag allerdings auch an einem Fehler, der sich in die Pressemitteilung der Polizei eingeschlichen hatte. Die hatte den mutmaßlichen Stromdieb fälschlicher Weise als 14-jährigen wohnsitzlosen Jugendlichen bezeichnet. Mehrere Medien in der Region veröffentlichten die Mitteilung der Polizeidirektion Schwaben Südwest genau so. Und dann ging die Geschichte viral.

14-Jähriger ohne Wohnsitz?

Mehrere hundert Menschen kommentierten die Mitteilung - unter anderem bei Facebook in der Gruppe "Du weißt, dass Du aus Ulm/Neu-Ulm bist". Einer schreibt zum Beispiel: "Wie kann es sein, dass ein 14-Jähriger ohne Wohnsitz ist? Warum kümmert sich kein Jugendamt oder sonstwer um den Jungen? Anstatt ihm zu helfen, verpassen unsere lieben Beamten ihm eine Strafanzeige?" Andere kritisieren das angeblich harte Vorgehen der Polizei und der Sparkasse: "Pfui – Schande für die Bank", schreibt einer, oder "Hoffentlich spricht sich herum, was für eine Bank das ist. Schämt Euch."

Strafgesetzbuch (StGB): § 248c Entziehung elektrischer Energie (1) Wer einer elektrischen Anlage oder Einrichtung fremde elektrische Energie mittels eines Leiters entzieht, der zur ordnungsmäßigen Entnahme von Energie aus der Anlage oder Einrichtung nicht bestimmt ist, wird, wenn er die Handlung in der Absicht begeht, die elektrische Energie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Sparkasse in Senden hat Polizei nicht gerufen

Klar ist aber: Die Sparkasse hatte die Polizei nicht gerufen, sondern offenbar ein Zeuge. Das Geldinstitut teilte dem SWR schriftlich mit: "Die Initiative für den Einsatz der Polizei ging nicht von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen aus. Wir werden die Angelegenheit nicht weiterverfolgen."

Ganz im Gegensatz zu den Behörden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest sagte dem SWR, man habe keinen Ermessensspielraum. Entziehung von elektrischer Energie sei ein Straftatbestand. Die Polizei müsse dem nachgehen, unabhängig von der Schadenshöhe. Die Angelegenheit werden am Ende der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft übergeben. Gut möglich aber, dass die das Verfahren dann wegen Geringfügigkeit einstellen wird.