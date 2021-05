Die Handwerkskammer Ulm will in allen Betrieben in ihrem Gebiet Corona-Impfungen ermöglichen. Das teilte die Kammer am Freitag mit. Sie warnt zugleich vor einer Ungleichbehandlung und betont in ihrer Mitteilung, dass kleinere Betriebe von der Ostalb bis zum Bodensee beim Impfen durch Betriebsärzte nicht benachteiligt werden dürften. Deshalb gebe es nun eine Liste von Praxen, die ein Impfangebot an die Betriebe und deren Beschäftigten machen. Noch sei aber unklar, wann es genügend Impfstoff für flächendeckende Aktionen gibt. Wer das bezahlt, sei auch noch nicht entschieden. Unabhängig davon werden die Betriebe von der Kammer aufgefordert, die Hygieneregeln weiter einzuhalten und den Gesundheitsschutz nicht zu vernachlässigen.