Die Handwerkskammer Ulm hat sich gegen eine Verlängerung der aktuellen Kurzarbeitsregelungen ausgesprochen. Diese würde Betriebe künstlich am Leben halten und Fachkräfte binden, die anderswo dringend gebraucht würden.

Kurzarbeit sei ein wunderbares Instrument, um vorübergehend Beschäftigung zu sichern. Es ginge dabei jedoch bewusst um eine vorübergehend Regelung, schreibt die Handwerkskammer in einer Mitteilung. Denn sonst werde der Fachkräftemarkt verzerrt. Kurzarbeit schläfere ihn förmlich ein, so der Hauptgeschäftsführer der Ulmer Handwerkskammer, Tobias Mehlich.

"Sie verzerrt unseren Fachkräftemarkt, sie schläfert ihn förmlich ein. Wir halten Beschäftigung in einem Betrieb künstlich aufrecht, während wir in anderen Bereichen händeringend Fachleute suchen und dort durch diese künstlich verordnete Verknappung Schaden entsteht."

Wenn die epidemische Notlage Ende November ende, sei dies auch der richtige Zeitpunkt, Eingriffe in den Arbeitsmarkt zu beenden, so Mehlich.

Betriebe kämpfen mit Materialknappheit, aber auch Personalnot

80 Prozent der Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee kämpfen derzeit laut Handwerkskammer mit Materialengpässen, knappen Rohstoffen und steigenden Preisen; aber es fehle auch an Personal. Diese Not werde durch die Kurzarbeit verstärkt. Manche Industriebetriebe würden über die staatlich subventionierte Kurzarbeit Fachkräfte binden, die sich sonst auf dem Arbeitsmarkt nach anderen Jobs umschauen würden. Es sei überlegenswert, diese auch mithilfe der Arbeitsagenturen in andere regionale Betriebe wechseln zu lassen.

"Die Chefinnen und Chefs in den Handwerksbetrieben würden sich über Bewerbungen freuen und es ist dort eine Menge an Arbeit vorhanden".

Bundesregierung will leichteren Zugang zur Kurzarbeit bis Ende März 2022

Die Bundesregierung hatte nach Forderungen aus der Wirtschaft angekündigt, weiter Kurzarbeit zu ermöglichen. Geplant sei, die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von maximal 24 Monaten und die wegen der Corona-Krise eingeführten Zugangserleichterungen um weitere drei Monate bis zum 31. März 2022 zu verlängern, teilte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums in dieser Woche in Berlin mit. Betriebe, die bis zum Ende des Jahres die Bezugsdauer von 24 Monaten noch nicht ausgeschöpft hätten, könnten dann im neuen Jahr weiter von der Verlängerung profitieren. Unter anderem reicht es derzeit aus, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Sonst muss mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein.