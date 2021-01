Die Handwerkskammer Ulm fordert die Öffnung von Friseur- und Kosmetikbetrieben ab Februar. Die Kammer hat sich zusammen mit den Innungen von Ellwangen bis nach Oberschwaben in einem Brief an die Landesregierung gewandt. Im Bereich der Handwerkskammer Ulm von der Ostalb bis zum Bodensee gibt es etwa 3.000 Friseur- und Kosmetikbetriebe mit rund 10.000 Beschäftigten. Viele Betreiber fürchten um ihre Existenz, sie erhalten laut der Kammer die zugesagten Entschädigungen bislang nicht. Man müsse die Lage ständig neu bewerten, so die Forderung. Im Dezember habe die Kammer die Schließung wegen der kritischen Lage der Corona-Pandemie akzeptiert, jetzt sei sie nicht mehr verhältnismäßig.