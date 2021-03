Die Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee rüsten sich für die Zeit nach der Corona-Pandemie und lassen sich zunehmend zu Personalthemen beraten. Das teilte die Handwerkskammer Ulm am Donnerstag mit. Wie kann ich Fachkräfte gewinnen und wie kann ich die neuen Mitarbeiter an meinen Betrieb binden - vor allem mit diesen Fragen wenden sich die Handwerksbetriebe an die Kammer. In kleineren Betrieben ist demnach der Bedarf nach Unterstützung größer, ein Großteil der Beratungen findet in den Bereichen Bau und Ausbau sowie Elektro statt. Jeweils fast ein Viertel aller Personalberatungen entfällt auf den Alb-Donau-Kreis und den Kreis Ravensburg. Insgesamt habe die Pandemie auf die Beschäftigung bei den befragten Mitgliedern wenig Auswirkungen, so die Kammer: Vier von fünf regionale Handwerksbetriebe wollen ihre Betriebsgröße beibehalten, rund zehn Prozent wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen.