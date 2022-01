per Mail teilen

Handball-Nationalspieler Kai Häfner aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist an Corona erkrankt. Wie der deutsche Handballbund (DHB) bekannt gab, wird Häfner damit am Dienstag (18. Januar) bei der Europameisterschaft im Spiel gegen Polen fehlen. Insgesamt befinden sich fünf weitere Nationalspieler seit Montagabend wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Isolation.