"Nächste Haltestelle Justizgebäude": Einmal selbst Haltestellen für Busse und Straßenbahnen einsprechen - das ist bei der Kulturnacht im SWR Studio Ulm möglich. Und so funktioniert es.

Im Bus oder in der Bahn sitzen und plötzlich ertönt die eigene Stimme aus dem Lautsprecher: "Nächste Haltestelle: Donaustadion". Was normalerweise professionelle Sprecherinnen leisten, geben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bei der Kulturnacht 2022 in die Hände ihrer Passagiere. Groß und Klein dürfen sich im SWR Studio Ulm als Haltestellenansager probieren. Akzent und Stimmfarbe spielen (fast) keine Rolle, je vielfältiger die Ansagetexte, umso besser.

Auch die Haltestellen der Straßenbahnlinie 2 können Sie einsprechen. (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Urschwäbisch geht nicht

Bei der Ansage gibt es von Seiten der Stadtwerke einige Einschränkungen. "Es sollte hochdeutsch sein, es sollte verständlich sein, klar akzentuiert und nicht zu langsam" sagt Andreas Ceder von den SWU.

"Lokalmatadore würden es vielleicht begrüßen, wenn es auf bestem Schwäbisch eingesprochen werden würde."

Fahrgast wird Teil des Fahrzeugs

"Das ist eine tolle Idee, weil es einfach mal was anderes ist" sagt Andreas Ceder zu der Idee, die im SWR Studio Ulm entstanden ist. Dort werden die Haltestellen eingesprochen und als MP3-Datei abgespeichert. Diese Dateien werden dann an die SWU überspielt. Etwa eine Woche nach der Kulturnacht sind die Ansagen in den Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie in der Buslinie 4 zu hören. Die SWU entscheiden je nach Resonanz der Fahrgäste, wie lange.

Die Haltestellen einzusprechen erfordert etwas Übung. Rebecca und Lucia aus Erbach im Alb-Donau-Kreis haben es schon mal ausprobiert:

Drei Stunden "on air"

Wer bei der Aktion "SWR meets SWU" dabei sein möchte, braucht ein Armband der Kulturnacht. Dieses können Sie am 17. September auch im SWR Studio Ulm kaufen. Kinder erhalten für "SWR meets SWU" ein kostenloses Armband, ihre Begleitperson (eine Person pro Kind) benötigt kein Armband. Das SWR Studio Ulm ist für die Aktion von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es befindet sich in der Bahnhofstraße 10 in 89075 Ulm.