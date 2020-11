Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist - trotz Halloween und des bevor stehenden Lockdowns - weitgehend ruhig verlaufen. Das vermelden die Polizeipräsidien in Ulm, Aalen und für Bayerisch Schwaben. Einzelne Verstöße gab es dennoch: Die Polizei in Dillingen ist wegen Ruhestörung zu zwei Halloween-Parties gerufen worden. Genauso die Neu-Ulmer Polizei, die ein privates Treffen von neun Personen auflöste sowie am frühen Abend einen Kindergeburtstag mit 15 Personen beendete. In Bayern dürfen sich nur zwei Hausstände beziehungsweise fünf Personen treffen. Eine Gaststätte in Neu-Ulm-Offenhausen musste schließen, weil sie die Sperrstunde überzogen hatte und in der Ulmer Innenstadt erteilte die Polizei mehrere Platzverweise an größere Gruppen. Sie standen oftmals ohne Maske und ausreichenden Abstand vor Kneipen. In Nördlingen bewarfen mehrere Jugendliche ein vorbei fahrendes Auto und eine Hausfassade mit Eiern. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. In Dillingen wurden die Beamten wegen Ruhestörung zu zwei Halloweenparties gerufen.