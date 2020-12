Nach der coronabedingten Schließung im März öffnet das Neu-Ulmer Hallenbad am kommenden Mittwoch. Mit zwei Zeitfenster und beschränkter Besucherzahl. Am 15. September soll es in den Limes-Thermen in Aalen wieder losgehen, einen Tag früher, am 14., will das Bad Blau in Blaustein wieder starten.