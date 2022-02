Halbnackter Mann steigt in Zug nach München

per Mail teilen

Ein betrunkener Mann aus Ulm hat am Sonntag in einem Regionalexpress nach München für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Er soll jetzt wegen diverser Vergehen dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 62-jährige Mann war mit heruntergelassener Hose und ohne Maske in den Zug gestiegen. Als die Zugbegleiterin den Mann aufforderte, die Hose hoch- und eine Maske anzuziehen, wurde er aggressiv. Er beleidigte und bedrohte sie. Zudem hatte er kein Bahnticket bei sich. Die Frau rief die Bundespolizei. Als die Beamten eintrafen, saß der Ulmer immer noch halbnackt im Zug und hatte auf die Sitze uriniert. Auch den Polizisten gegenüber verhielt er sich aggressiv. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung sowie exhibitionistischer Handlungen.