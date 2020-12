Die Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt. Auch das Arbeitsleben. Steffen Eich arbeitet bei Zeiss in Oberkochen und wohnt in Ulm. Seit einem halben Jahr arbeitet er inzwischen im Homeoffice.

"Es gibt einiges, was man vermisst", sagt Steffen Eich und schmunzelt. Die Kantine in Oberkochen sei hervorragend, "das fehlt mir sehr", meint er. Die Zeiss-Kantine sei das eine, die Menschen, die in der Firma bis Mitte März täglich um ihn herum waren, seien das andere. Homeoffice mache irgendwie einsam, erzählt der 37 Jahre alte Physiker. "Man kommt wenig raus und man sieht wenig Menschen. Mir persönlich hat das schon etwas auf das Gemüt geschlagen."

Zeiss-Projektleiter Steffen Eich aus Ulm arbeitet seit einem halbe Jahr schon im Homeoffice. SWR Jürgen Klotz

Homeoffice spart Zeit

Anfang März war das noch nicht so absehbar. Da war Homeoffice für den gebürtigen Ludwigshafener neu und einfach praktisch. Die Partnerin lebte noch in Mainz. Er musste nicht immer zwischen Ulm und Mainz hin und her fahren. Außerdem benötigte er unter der Woche morgens eine Stunde Fahrzeit von Ulm nach Oberkochen und abends wieder zurück. Zeitersparnis ist ein großer Vorteil im Homeoffice, für Eich vielleicht sogar der größte.

Schnell am Arbeitsplatz

Morgens steht er auf, macht sich fertig und sitzt zwei Minuten später am PC. Aber nicht nur durch das Pendeln, das wegfällt, auch in täglichen Abläufen spart der Projektleiter in der Halbleitersparte bei Zeiss viel Zeit. Er muss keine Räume für Sitzungen organisieren. Kann zu Hause von einer Videokonferenz zur nächsten übergehen, ohne lange Wege in der Firma. Sein Team, sagt er, arbeitet im Homeoffice sogar schneller und effektiver als im Büro.

Arbeiten in Jogginghose

Das Outfit im Homeoffice sieht anders aus als im Büro. Keine Anzugshose, kein Hemd. Eich trägt zu Hause oft Jogginghose und Adiletten. Zum Glück muss er gelegentlich einkaufen oder dem Paketdienst öffnen. "Ein Wechsel von der Jogginghose weg, ist manchmal ganz hilfreich." Wie lange Steffen Eich noch im Homeoffice arbeiten darf, weiß er nicht. Er hofft, dass ihm davon auch nach der Pandemie noch etwas bleibt. Langfristig wünscht er sich, den Großteil seines Homeoffice zu behalten. Einige Tage will er aber auch wieder in die Firma gehen, um den direkten Kontakt zu halten und die gute Beziehungen zu Arbeitskollegen zu pflegen.