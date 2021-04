Das Amtsgericht in Neu-Ulm hat einen 33-jährigen Mann zu sieben Monaten Haft verurteilt, weil er seinen Sohn in die Türkei entführt hatte. Laut "Neu-Ulmer Zeitung" sollte das heute siebenjährige Kind nach einem Klinikaufenthalt in der Ulmer Kinderpsychiatrie zur weiteren Behandlung in eine andere Einrichtung überwiesen werden. Die Mutter stimmte zu, der Vater war dagegen. Vor Gericht gab er an, er habe das Kind vor dem vermeintlich schädlichen Klinikaufenthalt retten wollen. Er fürchtete, das Kind werde durch Medikamente vergiftet. Der Junge befindet sich inzwischen seit 13 Monaten in einem Jugendheim in der Türkei.