Das Amtsgericht Ellwangen (Ostalbkreis) hat einen ehemaligen Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) wegen Körperverletzung zu einem Jahr Haft verurteilt. Dem 22-jährigen Algerier droht danach die Abschiebung. Der Mann war zunächst wegen versuchten Mordes angeklagt. Zwei Vorfälle in der LEA wurden ihm zur Last gelegt. Im Dezember 2020 hatte er einen Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedroht. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der LEA ging dazwischen und konnte Schlimmeres verhindern. Der Angeklagte bestritt vor Gericht eine Tötungsabsicht. Verurteilt wurde er letztlich wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Schon im Sommer 2020 hatte der 22-Jährige mit drei Freunden eine Schlägerei angezettelt. Dabei wurden Security-Mitarbeiter verletzt. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe soll der Algerier in seine Heimat abgeschoben werden.