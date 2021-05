Vor dem Landgericht Ellwangen ist ein 45-jähriger Mann wegen Mordes an seiner Betreuerin zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Medienberichten muss er die Strafe in einem psychiatrischen Krankenhaus verbüßen und nach dieser Zeit in Sicherheitsverwahrung bleiben. Der Mann hatte vergangenes Jahr in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Waldstetten im Ostalbkreis auf die Betreuerin eingestochen. Er hatte die Tat zu Prozessbeginn gestanden.