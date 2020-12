per Mail teilen

In Bayern gelten bereits tagsüber Ausgangsbeschränkungen und in der Nacht eine Ausgangssperre. In Baden-Württemberg soll es das nun ab Samstag ebenfalls geben. Was gilt in Ulm, was in Neu-Ulm oder Günzburg.

Jeder soll seine Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren, um Corona-Neuinfektionen zu verringen. Auch in Ulm lag der Inzidenzwert zuletzt um 200. Deshalb sollten in Ulm eigentlich ab Samstag strengere Corona-Regeln gelten, unter anderem eine generelle Maskenpflicht in der Fußgängerzone und eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Allerdings hat das Land Baden-Württemberg am Freitag selbst schärfere Ausgangsbeschränkungen beschlossen.

Die Stadt Ulm verschärft ab Freitag die Maskenpflicht in der Fußgängerzone. SWR Volker Wüst

In der Ulmer Fußgängerzone gilt nun eine generelle Maskenpflicht

Der Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold (parteilos), zeigte sich im SWR-Interview überrascht, dass das Land nun doch schneller als erwartet mit Bayern gleichzieht. Er hatte erst ab dem vierten Advent mit einem härteren Lockdown gerechnet. Gleichzeitig kündigte er an, dass ab Samstag in der Ulmer Fußgängerzone eine generelle Maskenpflicht gilt, unabhängig vom Mindestabstand. Gleichzeitig gelten die vom Land festgelegten Maßnahmen, die noch in einer Allgemeinverfügung umgesetzt werden müssen.

Baden-Württemberg:

In ganz Baden-Württemberg gelten ab Samstag (12.12.) ganztägig Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, man darf das Haus nur noch aus "triftigem Grund" verlassen. Tagsüber gibt es ein paar zulässige Gründe mehr, nachts sind die Regeln schärfer. Folgende Aktivitäten gelten als triftige Gründe:

Tagsüber (5 bis 20 Uhr):

Berufsausübung

Private Treffen mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten

Besuch von Einzelhandelsbetrieben

Besuch von Schulen, Kitas und Veranstaltungen des Studienbetriebs

Arztbesuche, auch Tierarztbesuche

Sport oder Bewegung an der frischen Luft

Besuch von religiösen Veranstaltungen

Begleitung Minderjähriger oder sonstiger unterstützungsbedürftiger Personen

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren (etwa Gassi gehen)

Besuch von Demonstrationen oder Gerichtsterminen

Nachts (20 bis 5 Uhr):

Berufsausübung

Arztbesuche, auch Tierarztbesuche

Besuch von Schulen, Kitas und Veranstaltungen des Studienbetriebs

Begleitung Minderjähriger oder sonstiger unterstützungsbedürftiger Personen

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren (etwa Gassi gehen)

Private Versammlungen sind nachts verboten - mit Ausnahme der Weihnachtstage vom 23. bis 27. Dezember.

Kein Alkoholausschank an öffentlichen Plätzen

Außerdem untersagt das Land Baden-Württemberg den Ausschank und Verkauf von Alkohol an Orten mit erhöhtem Publikumsverkehr, erklärte Kretschmann am Freitagmittag bei der Pressekonferenz. Die neuen Maßnahmen gelten laut dem Ministerpräsidenten zunächst für vier Wochen. Kretschmann sagte, man brauche nun gute Gründe, um sich draußen zu bewegen.

Weitere Maßnahmen werden erst noch beschlossen

Alle weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel die Schließung von Friseurbetrieben, Barbershops, Sonnenstudios oder Sportanlagen, würden erst im Zuge der Ministerpräsidentenkonferenz entschieden. Sollte es dort nicht zu einem Ergebnis kommen, werde Baden-Württemberg im Alleingang Lösungen finden, so Kretschmann. Er gehe aber davon aus, dass man sich einigen werde.

In Neu-Ulm darf derzeit nur noch unterwegs sein, wer dafür triftige Gründe vorweisen kann. SWR Volker Wüst

Bayern:

Auch in Bayern, also in Neu-Ulm, Günzburg oder Dillingen, gilt eine Ausgangsbeschränkung. Das Haus darf nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu zählen:

berufliche und dienstliche Tätigkeiten

unaufschiebbare Arztbesuche, medizinische Notfälle - auch was Tiere anbelangt

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

unaufschiebbare Betreuung Hilfsbedürftiger oder Minderjähriger

Versorgungseinkäufe; Weihnachtseinkäufe sind erlaubt

der Besuch eines anderen Hausstands, maximal fünf Personen

Lebenspartner, alte oder kranke Menschen dürfen besucht werden

Sterbende dürfen begleitet werden

Bewegung an der frischen Luft ist erlaubt

Verboten ist:

Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum

In Hotspots - also Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 wie im Kreis Neu-Ulm - gilt zwischen 21 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Man muss die Nacht nicht zwingend in der eigenen Wohnung verbringen.

Unterschiede zwischen Baden-Württemberg und Bayern:

In Baden-Württemberg darf man - im Gegensatz zu Bayern - die Wohnung bereits von 20 Uhr an nicht mehr verlassen. Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gilt im Gegensatz zu Bayern nur für Orte mit erhöhtem Publikumsverkehr.