per Mail teilen

Hackerangriffe richten meist großen Schaden an. In Ulm dagegen treten derzeit 24 Nachwuchshacker an - beim Finale des nationalen IT-Sicherheitswettbewerbs.

Im Roxy in Ulm treten noch bis Donnerstag Nachwuchshacker zum Finale des nationalen IT-Sicherheitswettbewerbs an, der Cyber Security Challenge Germany. Die Teilnehmer - es sind ausschließlich Jungen und Männer - hatten die 30 Aufgaben der Online-Qualifikation am besten gelöst.

Cyber Security Challenge Germany 2023 im Ulmer Roxy: Die Sieger des Wettbewerbs haben die Chance, sich für das deutsche Team zu qualifizieren und an der European Cyber Security Challenge teilzunehmen. SWR Lucie Kammer

Kryptografie und Web-Security als Aufgabe

Fast 500 Computerfreaks haben in diesem Jahr an der Online-Qualifikation teilgenommen, knapp die Hälfte davon in der Kategorie Junior. Das bedeutet, sie sind zwischen 14 und 20 Jahre alt. Wer älter ist, aber nicht älter als 25, gehört zur Senior-Kategorie.

Die Teilnehmenden mussten in den vergangenen zwei Monaten verschiedene Aufgaben aus dem IT-Bereich lösen: Kryptografie, Web-Security und Reverse Engineering waren beispielsweise Themenfelder.

24 von ihnen konnten sich für das Finale in Ulm qualifizieren und gelten nach Mitteilung der Organisatoren als Nachwuchstalente. Sie haben die Chance, sich für das zehnköpfige deutsche Team zu qualifizieren und noch in diesem Jahr an der European Cyber Security Challenge teilzunehmen. Sie findet im norwegischen Hamar statt.