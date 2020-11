per Mail teilen

Im Prozess um eine Geiselnahme im Bezirkskrankenhaus in Günzburg hat sich am Montag ein Gutachter für die Sicherungsverwahrung des Angeklagten ausgesprochen. Der Mann soll im vergangenen Jahr eine Pflegerin des Krankenhauses während des Ausbruchs aus der geschlossenen Abteilung als Geisel genommen haben. Plädoyers und Urteil am Landgericht Memmingen sind für Mitte November angesetzt.