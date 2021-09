Gutachten zum Morphin-Fall an Kinderklinik

per Mail teilen

Im Morphin-Fall an der Kinderklinik Ulm sind mittlerweile zwei Gutachten erstellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Ulm gestern dem SWR sagte, warte man nun auf die Stellungnahme der Anwälte von den sechs Tatverdächtigen. Über Inhalte der Gutachten wird zuvor nichts bekannt gegeben. Vier Pflegerinnen und zwei Ärztinnen werden beschuldigt, 2019 fünf Säuglinge mit der Verabreichung von Morphin kurzzeitig in Lebensgefahr gebracht zu haben. Wann das Verfahren abgeschlossen werden kann, lässt sich derzeit nicht sagen, so die Staatsanwaltschaft.