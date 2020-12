per Mail teilen

Eine Rentnerin hat in Gundremmingen im Kreis Günzburg 70.000 Euro an einen falschen Polizisten übergeben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurde die 70-Jährige zuvor am Telefon vor angeblichen Einbrechern gewarnt. Die Frau sollte den geforderten Betrag vor die Tür legen. Die Betrüger holten sich unerkannt das Geld.