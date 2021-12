Am 31. Dezember wird das Kernkraftwerk in Gundremmingen abgeschaltet - nach mehr als 50 Jahren. In den angrenzenden Kommunen ist man darüber aber nur zum Teil erleichtert.

Eine Ära geht zu Ende. Schließlich wird in Gundremmingen im Kreis Günzburg seit 1966 Atomstrom produziert. Lange Zeit war das KKW Gundremmingen das leistungsstärkste Atomkraftwerk Deutschlands. Spätestens an Silvester geht der letzte Block, Block C, vom Netz.

Im baden-württembergischen Sontheim an der Brenz kann man, wenn kein Nebel herrscht, die Kühlturme gut sehen. Es sind nur zehn Kilometer Luftlinie. "Ich bin froh, dass man hier von der Atomkraft jetzt wegkommt", sagt der örtliche Elektromeister Siegfried Bender. "Ich halte die ganze Geschichte dauerhaft für gefährlich." Der evangelische Pfarrer Rolf Bareis meint: "Als Anwohner bin ich froh um das Ende der Atomkraft hier. Denn hier wird Strahlung frei. Es wird zwar vordergründig saubere Energie produziert, aber eben auch Müll, wo noch nicht klar ist, wie man den entsorgen kann."

In Sontheim ist zwar die Erleichterung groß. Aber manche beschleicht auch das Gefühl, sie könnten die Reste des benachbarten Atomkraftwerks nie mehr loswerden. "Ich glaube, das Zwischenlager wird irgendwann mal umbenannt in Endlager. Und dann ist da so", sagt Julia Fauser, die in einer Sontheimer Drechslerei arbeitet.

Kühltürme zeigten Wetterveränderungen an

Ein paar Meter weiter auf einem Bauernhof erinnert sich der 85-jährige Landwirt Willi Mack an die Sechziger Jahre, als das Kernkraftwerk gebaut wurde. "Wir waren damals mit der Feuerwehr dort und haben die Baustelle besichtigt." Ob das Kraftwerk nun abgeschaltet wird oder nicht, mache für ihn keinen großen Unterschied mehr. "Als wir auf dem Feld waren, haben wir immer an den Kühltürmen gesehen, wie der Wind weht und wie das Wetter wird." Aber für die Wettervorhersage benutze die junge Generation ja inzwischen das Handy.

Seit 2017 war nur noch Block C des Atomkraftwerks in Gundremmingen in Betrieb (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

In der Gemeinde Nattheim, ebenfalls im Kreis Heidenheim, kämpft der Bürgermeister seit Jahrzehnten gegen die Atomkraft. Als Vorsitzender eines Bündnisses von 60 Kommunen und zwei Landkreisen blickt Norbert Bereska schon immer mit Sorge gen Südosten. Mit der Abschaltung von Gundremmingen sei allerdings nur eine Kuh vom Eis. "Die andere Kuh, die jetzt noch auf dem Eis steht, ist dieses Zwischenlager", erklärt der 63-Jährige. "Da lagert ja tödlichstes Plutonium. Deswegen knallen bei uns jetzt keine Sektkorken vor Freude. Das wäre zu früh." Bereska kritisiert vor allem, dass das Zwischenlager auf dem Gelände in Gundremmingen aus seiner Sicht nicht ausreichend gegen Terroranschläge oder Flugzeugabstürze gesichert sei. Die Betonwände des überirdischen Lagers seien nur 50 Zentimeter dick. "Das reicht nicht aus. In anderen Bundesländern sind diese Wände 1,50 Meter."

Größtes Atommülllager in Deutschland

Das Zwischenlager in Gundremmingen ist inzwischen das größte Atommülllager Deutschlands. Hierher werden die abgebrannten, strahlenden Stäbe gebracht, je 52 Stück in einem Castorbehälter. Ein Drittel der Halle dürfte inzwischen voll sein, schätzen atomkritische Beobachter. Das Zwischenlager hat eine Genehmigung mindestens bis zum Jahr 2046.

Die Freude über das Ende in Gundremmingen hält sich deshalb auch bei der Ulmer Ärzteinitiative gegen Atomkraft in Grenzen. "Ich freue mich, dass eine wesentliche Gefahr weg ist, nämlich die eines Atomunfalls im laufenden Betrieb mit der möglichen Freisetzung von radioaktiven Stoffen", meint Ärzte-Sprecher Reinhold Thiel. Bei dem jetzt anstehenden Abbau des Werks entstünden aber Unmengen an Schutt und radioaktiv belasteten Materials. Wenn das in den Müllkreislauf gehe, könnten ebenfalls gesundheitsgefährdende Strahlungen frei werden.

Genügend Strom auch ohne AKW?

Indes sorgt sich die Industrie- und Handelskammer in Ulm um eine verlässliche Stromversorgung, wenn Gundremmingen nicht mehr liefert. Der Strombedarf in der heimischen Wirtschaft werde steigen, und der Ausbau alternativer Energien komme nicht hinterher, heißt es aus der IHK. Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch: "Wir werden es natürlich erst wissen, wenn es soweit ist und wir Spitzen haben, die nicht abgefangen werden können. Das ist für Unternehmen in der Region, die auf eine störungsfreie und hochqualitative Stromversorgung angewiesen sind, ein Riesenthema. Das kann bis hin zu Produktionsausfällen gehen."