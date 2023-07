Ein vierjähriger Junge ist in Gundelfingen nur knapp vor dem Ertrinken gerettet worden. Ein automatischer Treibgutrechen holte am Samstag das schon bewusstlose Kind aus der Brenz.

Sehr großes Glück im Unglück: In Gundelfingen im Landkreis Dillingen an der Donau ist am Samstag ein vierjähriger Junge knapp vor dem Ertrinken gerettet worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen muss er minutenlang bewusstlos im Fluss Brenz getrieben haben, bevor ihn ein automatischer Treibgutrechen aus dem Wasser holte und ein Passant den Jungen entdeckte.

Am Samstagnachmittag war die Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn zu Besuch bei Bekannten, die in einem Anwesen an der Brenz wohnen. Als der Junge wenige Minuten unbeaufsichtigt war, ist er laut Polizeiinspektion Dillingen in Richtung Fluss gelaufen und stürzte ins Wasser.

Vierjähriger stürzt in die Brenz und landet in Gundelfingen im Rechenschacht

Das Kind wurde daraufhin abgetrieben und geriet in einen Rechenschacht auf Höhe der Münzmühle in Gundelfingen, heißt es nach Angaben der Polizei Dillingen. In dem Schacht sammeln sich neben Treibholz auch schwere Gegenstände. Der Junge soll insgesamt zehn Minuten bewusstlos im und über Wasser getrieben haben, als er von einem automatischen Treibgutrechen herausgehoben und auf eine Trockenfläche geschoben wurde. Dort kam der Junge zu Bewusstsein, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR.

Passant finden Jungen bei der Münzmühle in Gundelfingen

Auf der Trockenfläche entdeckte ein Passant den Vierjährigen und alarmierte die Rettungskräfte. Die Mutter des Jungen hatte ihn mittlerweile gesucht und als vermisst gemeldet. Das Kind wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei "den Umständen entsprechend" stabil.