per Mail teilen

Der Verein Gmender Fasnet hat das für kommende Woche geplante regionale Guggenmusiktreffen abgesagt. Dazu habe man sich aufgrund der neuen Corona-Welle schweren Herzens entschieden, berichtet heute die Remszeitung. Mit dem regionalen Guggentreff beginnt üblicherweise am 11.11. die Fasnet in Schwäbisch Gmünd. Auch das traditionelle Adventskonzert im Aalener Landratsamt fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation aus. Das Konzert war für den 5. Dezember geplant.