Der Kreis Günzburg verteilt kostenlose FFP2-Masken an finanzschwache Bürger und eine Reihe weiterer Personengruppen. In Bayern müssen ab kommendem Montag in Nahverkehr und Einzelhandel die besser schützenden Masken getragen werden. So erhalten die Tafelläden in Burgau, Günzburg und Krumbach ein größeres Kontingent an FFP2-Masken, ebenso die Wärmestube in Günzburg. Auch allen Hartz IV-Empfängern wird ein Satz Masken zur Verfügung gestellt. Nach Mitteilung des Landratsamts haben darüber hinaus pflegende Angehörige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Lehrkräfte und Personal von Kindertagesstätten Anspruch auf kostenlose Masken. Teilweise werden sie per Post verschickt, teilweise liegen sie abholbereit im Landratsamt und den Rathäusern. In dem Falle allerdings erst ab Montag übernächster Woche.