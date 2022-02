Das Amtsgericht Günzburg hat einen jungen Mann zum Besuch der KZ-Gedenkstätten in Dachau und am Oberen Kuhberg in Ulm verurteilt. Außerdem muss der 20-Jährige 1.000 Euro an die jüdische Gemeinde in Ulm zahlen. Er hatte laut "Günzburger Zeitung" auf seinem Handy in einer Chatgruppe Videos unter anderem von Fackelzügen der Nazis und von Adolf Hitler verbreitet.