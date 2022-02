Landkreis bereitet sich auf Flüchtlinge aus Ukraine vor

per Mail teilen

Der Landkreis Günzburg bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Wie das Günzburger Landratsamt mitteilte, prüfe man bereits in den bestehenden Asylunterkünften und Turnhallen, wie viele Geflüchtete man dort unterbringen könnte. Man schaue auch, ob es noch weitere Aufnahmemöglichkeiten gebe. Es sei zwar noch nicht absehbar, wie viele Menschen aus der Ukraine in den Landkreis Günzburg kommen werden, so das Landratsamt. Die Erfahrungen und Strukturen aus der Flüchtlingskrise 2015 würden dabei aber hilfreich sein.