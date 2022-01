Grundstein für neues Gaskraftwerk gelegt

per Mail teilen

In Leipheim ist am Mittwochvormittag offiziell der Grundstein für ein Gaskraftwerk gelegt worden. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) hatten Anfang des Jahres den Zuschlag erhalten. Bau und Betrieb hat die Lausitz Energie Bergbau AG, kurz LEAG, übernommen. Etwa ein Jahrzehnt war das Projekt geplant worden. Es soll zwischen 270 und 300 Millionen Euro Kosten. Das neue Kraftwerk wird nur an wenigen Tagen im Jahr laufen. Als Reservekraftwerk soll es immer dann schnell hochgefahren werden, wenn nach dem vollständigen Ausstieg aus der Atomenergie zu wenig Strom im Netz ist, weil die Versorgung aus erneuerbaren Energien nicht ausreicht.