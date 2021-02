Der Batteriehersteller Varta erweitert sein Werk in Nördlingen. Die Grundsteinlegung fand am Montag - wegen der Corona-Pandemie - verspätet statt, im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder. Das neue Produktionsgebäude soll Anfang 2021 fertig sein. Dann sollen in Nördlingen pro Jahr 200 Millionen modernste Lithium-Ionen-Batterien produziert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium will den Varta-Konzern mit Sitz in Ellwangen für die Batterieentwicklung und -produktion mit 300 Millionen Euro fördern. 100 Millionen Euro davon sind für den Standort Nördlingen bestimmt, ein Drittel davon bezahlt der Freistaat Bayern.